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Мурашко оценил ситуацию с запасами лекарств для детей в России

Мурашко заявил, что Россия не испытывает трудностей с запасами лекарств для детей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России нет трудностей с запасами лекарственных средств для детей. Об этом, оценивая ситуацию на фармрынке, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

«По лекарственным препаратам сегодня мы не испытываем каких-то трудностей», — сказал министр.

31 мая в Минздраве сообщили, что ведомство не фиксирует отказов поставлять зарубежные лекарственные средства в Россию. В свою очередь, в Росздравнадзоре заявили, что срывов поставок в российские аптеки со стороны оптовиков не наблюдается.

Помимо этого, вице-премьер Татьяна Голикова оценила возможность дефицита лекарств в России. По ее словам, нехватку препаратов или перебоев в их поставках вряд ли стоит ожидать.

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Анастасия Шейкина
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