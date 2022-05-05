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В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с лекарствами в аптеках

В Росздравнадзоре заявили, что срывов поставок лекарств в аптеки не наблюдается

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Срывов поставок лекарственных средств в российские аптеки со стороны оптовиков сегодня не наблюдается. О ситуации с препаратами в торговых точках сообщили на сайте Росздравнадзора.

В ведомстве добавили, что оптовые организации выстраивают новые логистические цепочки для поставок лекарственных препаратов из зарубежных стран.

Для фиксации обращений по вопросам поставок медикаментов в марте была создана горячая линия. Анализ жалоб аптек позволил правительству, Минздраву и Росздравнадзору оперативно обеспечить бесперебойные поставки препаратов.

Ранее в Росздравнадзоре заявили, что в России не зафиксировано устойчивого дефицита тех или иных препаратов. В ведомстве объяснили временные перебои с поставками некоторых медикаментов поиском новых логистических путей и задержками при прохождении лекарств через границы.

Ситуацию на российском фармрынке также оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он назвал ее стабильной, подчеркнув, что такая характеристика касается и перечня жизненно необходимых препаратов.

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Анастасия Шейкина
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