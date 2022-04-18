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Минздрав оценил ситуацию на российском фармрынке

Глава Минздрава Мурашко заявил, что ситуация на фармацевтическом рынке России стабильная

Фото: Shutterstock

Ситуация на фармацевтическом рынке России стабильная, в том числе и по лекарствами из перечня жизненно важных препаратов. Такую оценку озвучил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова в понедельник, 18 апреля, приводит РИА Новости.

Он отметил, что в течение последней недели были проведены встречи как с отечественными производителями, так и с зарубежными. Все возникающие вопросы по лекарственным препаратам решаются в режиме «инцидент-менеджмента» с производителями и оптовым организациями, пояснил Мурашко.

Ранее министр сообщал, что правительство приняло решения в сфере регулирования обращения лекарственных препаратов, а также в сфере особенностей госзакупок лекарств, новых возможностей по перерегистрации цен и финансирования лекарственного обеспечения в рамках обязательного медицинского страхования.

По словам Мурашко, для того чтобы упростить доступ лекарств на рынок, «в ближайшее время будет проработан вопрос возможности использования при регистрации лекарственного препарата данных о фармсубстанции, ранее уже внесенной в регистрационное удостоверение других препаратов, без необходимости проведения дополнительных экспертиз».

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Евгения Куликова
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