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В Росздравнадзоре оценили ситуацию с лекарствами в аптеках

В Росздравнадзоре заявили об отсутствии устойчивого дефицита лекарств в аптеках

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В России не зафиксировано устойчивого дефицита тех или иных препаратов. Об этом, оценивая ситуацию с лекарствами в аптеках, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, передает ТАСС.

По данным ведомства, временные перебои с поставками ряда препаратов могут быть связаны с поиском новых логистических путей и с задержками при прохождении лекарств через границы.

В Росздравнадзоре добавили, что ни один зарубежный производитель лекарств ни отказался от поставок лекарственных средств в Россию. Ведомство ведет переговоры с частью производителей с целью увеличить объемы поставок.

18 апреля ситуацию на российском фармрынке оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он назвал ее стабильной, подчеркнув, что такая характеристика также касается перечня жизненно необходимых препаратов.

Ранее правительство сообщило о разработке в России базы образцов жизненно важных препаратов. Председатель кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому фармкомпании смогут получить гранты от государства для разработки стандартов образцов таких лекарств. Это поможет стране преодолеть зависимость от импорта и контролировать качество препаратов на всех этапах их обращения.

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Анастасия Шейкина
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