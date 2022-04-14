Голикова оценила возможность дефицита лекарств в России

Вице-премьер Голикова заявила, что в России не будет дефицита лекарств

Вице-премьер России Татьяна Голикова, оценивая возможность дефицита лекарств или перебоев их поставок, заявила, что этого вряд ли стоит ожидать, сообщает ТАСС.

«Мы все вместе рассчитываем, что наши люди не будут испытывать какой-то нужды и перебоев в лекарственных препаратах. Считаем, что то, что произошло, было временными трудностями, которые сейчас уже практически преодолены», — сказала она.

Ранее Голикова отмечала, что отсутствие некоторых лекарств на российском рынке является временным. По ее словам, подобная ситуация сложилась из-за изменения логистических цепочек. Она также подчеркнула, что для независимости правительство вместе с Минпромторгом и Минздравом отрабатывает группы лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые можно произвести на территории России.