Минздрав оценил ситуацию с поставками зарубежных лекарств в Россию

Минздрав заявил, что не фиксирует отказов поставлять зарубежные лекарства в Россию

Минздрав не фиксирует отказов поставлять зарубежные лекарственные средства в Россию. Об этом, оценивая ситуацию с поставками, заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко, его цитирует ТАСС.

«То, что касается отказов в поставках, мы их не фиксируем. Вы знаете, что у нас в марте наблюдались проблемы с ажиотажным спросом, в частности на гормональные препараты, такие как "L-тироксин", когда спрос повысился в пять-семь раз в течение нескольких недель марта», — сказал замглавы Минздрава.

Ранее в Росздравнадзоре рассказали о ситуации с лекарствами в аптеках. Там сообщили, что срывов поставок лекарственных средств в российские аптеки со стороны оптовиков не наблюдается.

В стране не зафиксировано устойчивого дефицита тех или иных препаратов, добавили в ведомстве, подчеркнув, что перебои с поставками некоторых медикаментов связаны с поиском новых логистических путей и с задержками при прохождении лекарств через границы.

Глава Минздрава Михаил Мурашко оценил ситуацию на фармацевтическом рынке в России как стабильную. Он подчеркнул, что это относится и к перечню жизненно необходимых препаратов.