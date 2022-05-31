Минздрав оценил ситуацию с поставками зарубежных лекарств в Россию
Минздрав не фиксирует отказов поставлять зарубежные лекарственные средства в Россию. Об этом, оценивая ситуацию с поставками, заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко, его цитирует ТАСС.
«То, что касается отказов в поставках, мы их не фиксируем. Вы знаете, что у нас в марте наблюдались проблемы с ажиотажным спросом, в частности на гормональные препараты, такие как "L-тироксин", когда спрос повысился в пять-семь раз в течение нескольких недель марта», — сказал замглавы Минздрава.
Ранее в Росздравнадзоре рассказали о ситуации с лекарствами в аптеках. Там сообщили, что срывов поставок лекарственных средств в российские аптеки со стороны оптовиков не наблюдается.
В стране не зафиксировано устойчивого дефицита тех или иных препаратов, добавили в ведомстве, подчеркнув, что перебои с поставками некоторых медикаментов связаны с поиском новых логистических путей и с задержками при прохождении лекарств через границы.
Глава Минздрава Михаил Мурашко оценил ситуацию на фармацевтическом рынке в России как стабильную. Он подчеркнул, что это относится и к перечню жизненно необходимых препаратов.