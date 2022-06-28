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В России появится лекарство от алкоголизма

«Р-Фарм» зарегистрировала в России препарат «Ардалева» для терапии алкогольной зависимости

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» зарегистрировала препарат для терапии пациентов с алкогольной зависимостью под названием «Ардалева». Соответствующая информация опубликована в государственном реестре лекарственных средств.

Медицинский директор «Р-Фарм» Михаил Самсонов в беседе с «Подъемом» рассказал, что у нового лекарства хорошая переносимость. Кроме того, он не вызывает серьезных последствий — токсикоза — в случае, если пациент все же решит выпить, но тяга к следующей дозе спиртного уже будет слабее.

В данном препарате идет блокировка двух рецепторов: он снижает активацию и уменьшает тягу к зависимости. Он выпускается в виде таблеток и принимается курсом.

Испытания «Ардалевы» были завершены еще до пандемии, но регистрация затянулась, отметил Самсонов.

Ранее психиатр-нарколог Ивери Кизицкий описал симптомы алкоголизма. По его словам алкоголиком можно считать человека, который употребляет спиртное чаще, чем раз в 14 дней. Примечательно, что при этом дозировка выпитого не имеет значения.

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Евгения Куликова
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