Назван способ выявить алкоголика

Психиатр-нарколог Ивери Кизицкий рассказал, как часто должен пить человек, чтобы он мог считаться алкоголиком. Также медик назвал симптомы алкоголизма у человека и описал стадии его болезни. Об этом сообщает «Медик Форум».

По его словам, выявить алкоголика не составляет большой проблемы — им является человек, который употребляет спиртное чаще, чем раз в 14 дней. Примечательно, что при этом дозировка выпитого не имеет значения.

Медик отметил, что зачастую причиной употребления алкоголя является необходимость расслабиться, поскольку выпивающий либо не знает других способов снять стресс, либо этот способ является более простым и доступным, че найти себе занятие поинтереснее. Он предупредил, что последствия подобного выбора могут стать плачевными, поскольку спиртные напитки являются мощным депрессантом.

Врач заявил, что полностью излечиться от подобного недуга нельзя, поскольку он хронический, но можно добиться ремиссии. Он подчеркнул, что если при этом не заниматься лечением невротического расстройства, то добиться ремиссии не представляется возможным.

Кизицкий заявил, что диагноз «алкоголизм» обычно ставят людям, у которых есть хотя бы три симптома из перечисленных: проявляется сильное желание выпить; снижается способность контролировать количество потребляемого алкоголя; у человека появляется похмелье и он пьет с утра, чтобы избавиться от него; требуется все большие дозы спиртного; ради алкоголя человек отказывается от других своих интересов и постоянно ожидает застолья.

Также он перечислил стадии алкоголизма. Нулевой стадией является бытовое пьянство, когда употребление не является частым и редко заканчивается серьезными последствиями. При первой стадии желание употребить спиртного становится выше, человек перестает себя контролировать. На второй стадии алкоголик все чаще страдает от похмелья, ему становится совсем трудно удержаться, чтобы не выпить. При третьей стадии человек выпивает ежедневно, его психика необратимо меняется.

Ранее специалисты британской благотворительной организации British Liver Trust назвали пять главных симптомов, которые на ранней стадии могут указать на то, что у человека имеются проблемы с печенью, которые возникли из-за алкоголя. Медики предупредили, что проблемы с печенью могут нарушить до 500 жизненно важных функций организма. Данный орган является крайне важным для человека и отвечает за нейтрализацию и вывод токсина.