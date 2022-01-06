Названы пять главных симптомов повреждения печени алкоголем

Специалисты британской благотворительной организации British Liver Trust назвали пять главных симптомов, которые на ранней стадии могут указать на то, что у человека имеются проблемы с печенью, которые возникли из-за алкоголя. Об этом сообщает «Медик Форум».

Медики предупредили, что проблемы с печенью могут нарушить до 500 жизненно важных функций организма. Данный орган является крайне важным для человека и отвечает за нейтрализацию и вывод токсина. Эксперты подчеркнули, что при каждой новой фильтрации алкоголя печенью часть ее клеток «умирает». Они призвали делать перерывы между употреблением спиртных напитков, поскольку органу требуется некоторое время для того, чтобы он мог регенерировать и производить новые клетки. Любителей выпивать по несколько дней подряд предупредили, что в их случае печень может получить весьма серьезные повреждения.

Среди признаков, которые говорят о проблемах с печенью из-за алкоголя, можно выделить: боль в животе, усталость, понос, тошноту и общее плохое самочувствие. Кроме этого, также, может возникнуть потеря аппетита.

«Чрезмерное употребление алкоголя в течение многих лет может снизить его способность к регенерации. Это может привести к серьезному и необратимому повреждению вашей печени», — отметили специалисты.

Ранее врачи из США раскрыли наглядные симптомы, указывающие на болезни печени. Специалисты советуют обратить внимание пожелтение белков глаз и кожных покровов, боль в животе, нарушение сна и чрезмерную утомляемость.