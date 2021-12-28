Врачи назвали наглядные признаки болезней печени

Врачи из США раскрыли наглядные симптомы, указывающие на болезни печени. Их рекомендации публикует Eat This, Not That!

Специалисты советуют обратить внимание пожелтение белков глаз и кожных покровов, боль в животе, нарушение сна и чрезмерную утомляемость. «Главным признаком повреждения печени является боль в правой верхней части живота. Ее источник не всегда можно точно определить, но если она сочетается с повышенной утомляемостью, стоит немедленно обратиться к врачу», — рассказал доктор Дже Пак.

Офтальмолог Юна Рапопорт назвала одним из явных признаков поражения печени пожелтение белков глаз. Другим симптомом может быть ксантелазма — скопление жира на веках, а также сухость и зуд в глазах.

Доктор Тейлор Грабер добавил, что пожелтение белков глаз и кожного покрова является признаком того, что из организма не выводится билирубин — один из главных компонентов желчи. Он рекомендует при первом проявлении пожелтения кожи обращаться к врачу.

Керри Лам напоминает, что еще одним признаком болезни печени могут быть проблемы с засыпанием и прерывистый сон. «Перегруженная печень вырабатывает вещества, которые могут мешать нормально уснуть», — сказала врач.

Она также рекомендует обратить внимание на проявление акне и экземы, которые могут возникать, потому что поврежденная печень не выводит из организма токсины должным образом. Проблемы с концентрацией и нарушенный гормональный дисбаланс тоже могут указывать на болезнь органа. «Чрезмерная перегрузка печени может снизить ее способность по выводу стероидных гормонов, что приводит к токсической перегрузке органов», — пояснила Лам.

Ранее диетолог Кортни Д'Анджело назвала самый полезный напиток для печени. По ее мнению, им является кофе.