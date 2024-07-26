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13:23, 26 июля 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о связи низкой рождаемости с неверием россиян в будущее

Песков заявил, что низкая рождаемость не говорит о неверии россиян в будущее

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Низкая рождаемость в России не имеет связи с неверием молодых россиян в будущее. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, низкий средний коэффициент рождаемости не говорит о сомнениях жителей страны в будущем, так как демографические проблемы в России уходят корнями в двадцатый век и связаны с распадом СССР и Великой Отечественной войной. Песков добавил, что российское государство принимает все меры для улучшения ситуации, и эффект от них будет отложенным.

«Ситуация на какой-то период времени еще останется тяжелой, но в этом направлении действительно ведется огромная работа», — заявил Песков.

Ранее сегодня, 26 июля, Песков заявил, что коэффициент рождаемости в России находится на «страшно низком» уровне, который является катастрофическим для будущего нации.

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      Марк Леонов
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