В Кремле ответили на вопрос о связи низкой рождаемости с неверием россиян в будущее

Песков заявил, что низкая рождаемость не говорит о неверии россиян в будущее

Низкая рождаемость в России не имеет связи с неверием молодых россиян в будущее. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, низкий средний коэффициент рождаемости не говорит о сомнениях жителей страны в будущем, так как демографические проблемы в России уходят корнями в двадцатый век и связаны с распадом СССР и Великой Отечественной войной. Песков добавил, что российское государство принимает все меры для улучшения ситуации, и эффект от них будет отложенным.

«Ситуация на какой-то период времени еще останется тяжелой, но в этом направлении действительно ведется огромная работа», — заявил Песков.

Ранее сегодня, 26 июля, Песков заявил, что коэффициент рождаемости в России находится на «страшно низком» уровне, который является катастрофическим для будущего нации.