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09:42, 26 июля 2024Россия

В Кремле заявили о катастрофическом для будущего нации уровне рождаемости в России

Песков: коэффициент рождаемости в России находится на страшно низком уровне

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Коэффициент рождаемости в России находится на «страшно низком» уровне, который является катастрофическим для будущего нации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что существующий в России средний коэффициент сопоставим с уровнем рождаемости в странах Европы, однако для будущего нации этого мало.

«Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. А справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости». — заявил Песков.

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      Марк Леонов
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