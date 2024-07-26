В Кремле заявили о катастрофическом для будущего нации уровне рождаемости в России

Песков: коэффициент рождаемости в России находится на страшно низком уровне

Коэффициент рождаемости в России находится на «страшно низком» уровне, который является катастрофическим для будущего нации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что существующий в России средний коэффициент сопоставим с уровнем рождаемости в странах Европы, однако для будущего нации этого мало.

«Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. А справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости». — заявил Песков.