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10:47, 4 июля 2024Россия

Снижению числа россиянок репродуктивного возраста предрекли долгосрочную перспективу

Голикова: в РФ снижение числа женщин репродуктивного возраста будет долгосрочным

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В России число женщин репродуктивного возраста будет продолжать снижаться в долгосрочной перспективе, вплоть до 2046 года. Такую перспективу предрекла вице-премьер страны Татьяна Голикова, передает ТАСС.

В мае вице-премьер уже указывала на то, что количество женщин репродуктивного возраста в России существенно снизилось.

Тогда Голикова призывала выработать адекватные меры поддержки, направленные на изменение существующих репродуктивных установок. По ее данным, сейчас женщины принимают решение о рождении первого ребенка в более позднем возрасте.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году. В 2023-м этот показатель снизился до 1,41 и обновил многолетний минимум.

ЖЗЛ
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