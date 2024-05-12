России предрекли снижение числа женщин репродуктивного возраста

Голикова: число женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться

Число женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться, предрекла кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова. Об этом пишет ТАСС.

Голикова заявила, что количество женщин репродуктивного возраста в России существенно снизилось. «Тенденция по снижению будет еще достаточно длительное время наблюдаться, хотя возраста 20-29 лет начнут прирастать после 2028 года», — рассказала она.

Кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам добавила, что важно выработать адекватные меры поддержки, направленные на изменение существующих репродуктивных установок. Она уточнила, что сегодня женщины принимают решение о рождении первого ребенка в более позднем возрасте.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году. В 2023 году этот показатель снизился до 1,41 и обновил многолетний минимум.

Перед этим спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия способна переломить ситуацию с рождаемостью. По ее словам, есть все предпосылки для такого развития событий.