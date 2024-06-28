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19:10, 28 июня 2024Россия

Путин назвал недостаточным число женщин-руководителей в России и предостерег от ошибки

Путин назвал недостаточным число женщин на руководящих должностях в России

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал недостаточным число женщин на руководящих должностях в России. Об этом он заявил на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, пишет ТАСС.

«Количество женщин вообще во всех звеньях руководства у нас недостаточное», — заявил Путин.

При этом глава государства предостерег от ошибки отбирать специалистов по гендерному принципу и назначать женщин-руководителей, не опираясь на их опыт и квалификацию, «как это делается в некоторых странах».

«А то если делать так, как в некоторых странах, то можно получать и такой результат, как в некоторых европейских государствах. Когда думаешь, что есть такой министр, а лучше бы совсем министерство ликвидировали, чем держать такого министра», — отметил президент, уточнив, что это важно не только с точки зрения интересов России, но и интересов того народа и того государства, которому призван служить тот или иной чиновник.

«Но со стороны не буду пальцем тыкать, это, в конце концов, не наше дело, а избирателей тех стран, которых я имею в виду. А в целом это вопрос, на который мы действительно должны обратить больше внимания», — добавил Путин.

В мае в России сменилось правительство. Среди занявших посты министров три женщины — вице-премьер России Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

В июне новым заместителем министра обороны России стала женщина — Путин назначил на эту должность Анну Цивилеву.

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      Елена Торубарова
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