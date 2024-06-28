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11:01, 28 июня 2024Россия

Раскрыт уровень доверия россиян Путину

ВЦИОМ: уровень доверия президенту России Путину превысил 81 процент

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину превысил 81 процент. Этот уровень поддержки россиянами президенту раскрыл Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ), сообщение опубликовано на сайте социологической организации.

При этом деятельность Путина на посту главы государства одобряют 79 процентов россиян.

В то же время уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства за последнюю неделю составили 54 и 53,4 процента соответственно.

Ранее сообщалось, что более половины россиян слышали об одобрении правительством предложений Минфина по изменению налоговой системы, почти две трети из этой группы оценивают введение в РФ прогрессивной шкалы НДФЛ в качестве правильного и своевременного решения.

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      Марк Леонов
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