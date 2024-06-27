Россияне оценили налоговые изменения

ВЦИОМ: 65 % знающих о налоговых изменениях россиян назвали их скорее правильными

Более половины (58 процентов) россиян слышали об одобрении правительством предложений Минфина по изменению налоговой системы, почти две трети из этой группы (65 процентов) оценивают введение в РФ прогрессивной шкалы НДФЛ в качестве правильного и своевременного решения. Об этом со ссылкой на результаты опроса сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В исследовании, проведенном методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Как указали социологи, мнения о том, что предложенные изменения сделают налоговую систему страны более справедливой, придерживаются 62 процента респондентов, информированных о планах властей. Чуть меньшая доля (57 процентов) согласилась с таким тезисом в общем массиве участников опроса.

Также большинство опрошенных россиян назвали справедливым предложение о введении «налогового кешбэка» (механизм позволит семьям с невысоким доходом снизить фактическую ставку НДФЛ с 13 до 6 процентов) и прогрессивной шкалы налога для граждан с высокими доходами (84 и 78 процентов соответственно). При этом 35 процентов опрошенных из числа знающих об изменениях полагают, что ставку НДФЛ можно было поднять еще выше, но большинство информированных респондентов (57 процентов) с этим все же не согласны.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что повышение НДФЛ коснется не более 3,2 процента налогоплательщиков страны. Согласно поправкам, предполагается, что граждане с годовым доходом от 2,4 миллиона рублей будут облагаться более высокими (от 15 до 22 процентов в зависимости от суммы заработка) ставками налога.