Россияне оценили налоговые изменения

Более половины (58 процентов) россиян слышали об одобрении правительством предложений Минфина по изменению налоговой системы, почти две трети из этой группы (65 процентов) оценивают введение в РФ прогрессивной шкалы НДФЛ в качестве правильного и своевременного решения. Об этом со ссылкой на результаты опроса сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В исследовании, проведенном методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Как указали социологи, мнения о том, что предложенные изменения сделают налоговую систему страны более справедливой, придерживаются 62 процента респондентов, информированных о планах властей. Чуть меньшая доля (57 процентов) согласилась с таким тезисом в общем массиве участников опроса.
Также большинство опрошенных россиян назвали справедливым предложение о введении «налогового кешбэка» (механизм позволит семьям с невысоким доходом снизить фактическую ставку НДФЛ с 13 до 6 процентов) и прогрессивной шкалы налога для граждан с высокими доходами (84 и 78 процентов соответственно). При этом 35 процентов опрошенных из числа знающих об изменениях полагают, что ставку НДФЛ можно было поднять еще выше, но большинство информированных респондентов (57 процентов) с этим все же не согласны.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что повышение НДФЛ коснется не более 3,2 процента налогоплательщиков страны. Согласно поправкам, предполагается, что граждане с годовым доходом от 2,4 миллиона рублей будут облагаться более высокими (от 15 до 22 процентов в зависимости от суммы заработка) ставками налога.