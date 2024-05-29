В России раскрыли порядок выплаты «налогового кешбэка» для семей с детьми

Минтруд: семьям с детьми будут возвращать налоговый кешбэк на 101 млрд руб в год

Семьям с двумя и более детьми в России будут возвращать «налоговый кешбэк». Порядок выплат со ссылкой на подготовленный Минтруда раскрыл РБК.

Проект федерального закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей» разработали в рамках введения прогрессивной шкалы налогообложения. Как отмечают в ведомстве, такой механизм позволит семьям с невысоким доходом снизить фактическую ставку НДФЛ с 13 до 6 процентов.

Право на вычеты получат работающие родители, а также опекуны и попечители с двумя и более детьми. Главное условие — среднедушевой доход в семье должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе. Возраст детей не должен превышать 18 лет (23, если он получает образование по очной форме обучения), а родители не должны числиться в должниках по алиментам. Ожидается, что нововведения должны вступить в силу с 2026 года. На финансирование программы уйдет порядка 101 миллиарда рублей в год.

Выплаты будут осуществляться раз в год. Оператором системы «налогового кешбэка» станет Социальный фонд. Для его получения нужно подать заявление через «Госуслуги» или МФЦ с 1 мая до 1 октября. При расчете положенной суммы будут рассчитывать среднедушевой месячный доход семьи, исходя из суммы доходов, с которых уплачен налог. При этом членами семьи не будут считаться лишенные родительских прав, лица на полном гособеспечении, заключенные, лица на принудительном лечении, несовершеннолетние или служащие по призыву.

Минфин РФ 28 мая внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Среди прочего, вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), при этом изменения в налогообложении коснутся только россиян с заработком более 200 тысяч рублей в месяц (более 2,4 миллиона рублей в год).

По словам первого заместителя гендиректора Центра стратегических разработок (ЦСР) Бориса Копейкина, большую часть россиян повышение НДФЛ не затронет. При этом механизм налоговых вычетов ласт стимул спросу в том числе на отечественные товары, а значит, поддержит рост экономики, заключил Копейкин.