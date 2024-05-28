Минфин внес поправки по совершенствованию налоговой системы

Минфин внес в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы

Минфин внес в правительство России пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Для обеспечения реализации поручений президента России Владимира Путина по ряду социально значимых вопросов предлагается внести изменения в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что при разработке поправок ведомство опиралось на рекомендации Госдумы. «Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — указал он. Ожидается, что изменения могут быть приняты нижней палатой парламента уже в весеннюю сессию.

Работа над законопроектом по совершенствованию налоговой системы будет продолжена совместно с парламентом, представителями бизнеса, экспертами и общественными объединениями.

Ранее президент «Норникеля» Владимир Потанин выступил за увеличение налога на прибыль компаний вместо сборов и одноразовых платежей. По его мнению, подобная мера позволит обеспечить дополнительные денежные поступления в федеральный бюджет и распределить фискальную нагрузку между всеми успешными российскими компаниями. Кроме того, увеличение налога на прибыль, как уточнил Потанин, «сделает предсказуемой систему планирования, что важно для бизнеса».