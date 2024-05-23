В России предложили увеличить один вид налога

Глава «Норникеля» Потанин выступил за увеличение налога на прибыль в России

Президент «Норникеля» Владимир Потанин выступил за увеличение налога на прибыль компаний вместо сборов и одноразовых платежей. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, подобная мера позволит обеспечить дополнительные денежные поступления в федеральный бюджет и распределить фискальную нагрузку между всеми успешными российскими компаниями. Кроме того, увеличение налога на прибыль, как уточнил Потанин, «сделает предсказуемой систему планирования, что важно для бизнеса».

В настоящее время ставка по налогу на прибыль для компаний в России составляет 20 процентов. Как отмечал глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов, она является одной из самых низких среди развитых и развивающихся экономик. Ее увеличение будет полезным для государства, так как российская казна сейчас нуждается в пополнении, заключил Потанин.

Ранее Силуанов выступил против повышения налога на добавленную стоимость (НДС) в России. По его словам, подобная мера создала бы в итоге новые проинфляционные риски. По этой причине в ведомстве поддержали предложение бизнеса не менять ее в рамках налоговых преобразований. При этом в Минфине рассматривают возможность уплаты налога на прибыль с меньшего размера налогооблагаемой прибыли.