Минфин выступил против повышения НДС

Глава Минфина России Силуанов поддержал предложение не повышать НДС

Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) создало бы инфляционные риски, поэтому Министерство финансов России поддерживает предложение бизнеса не менять ее в рамках налоговых преобразований. Об этом во время выступления на парламентских слушаниях заявил глава ведомства Антон Силуанов, сообщает РБК.

По его словам, Минфин одновременно хотел бы расширить границы, при которых бизнес может применять упрощенную систему налогообложения, и обязать уплачивать НДС при повышении порога по выручке, размер которой надо сблизить с соседними странами.

Также в числе предложений уплата налога на прибыль с меньшего размера налогооблагаемой прибыли. Идея связана с расширением налогового механизма поддержки инвестиций, особенно для высокотехнологичных проектов, а ее реализация пройдет через налоговый вычет.

Что касается налога на доходы физических лиц (НДФЛ), то Силуанов подчеркнул, что все средства от его повышения пойдут на решение социальных задач. «Справедливость — не только в системе налогообложения, но и в том, как используются эти деньги», — отметил он.

Повысить налоги и перейти к полноценной прогрессивной шкале для физлиц в конце февраля в послании к Федеральному собранию предложил президент России Владимир Путин.

В России прогрессивная шкала действовала с 1992-го по 2001 год. Позднее ее перевели в плоскую форму с единой ставкой 13 процентов, но теперь в правительстве готовы вернуться к практике 1990-х годов.