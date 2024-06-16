Названы возможные причины потери связи с дроном США в Черном море

«Русское оружие»: сигнал с дрона США в Черном море мог исчезнуть из-за молнии

Связь с высотным разведывательным дроном-разведчиком США RQ-4 Global Hawk могла пропасть из-за попадания молнии или воздействия СВЧ-лучей. Возможные причины случившегося назвал Telegram-канал «Русское оружие».

«Фиксируется интенсивное патрулирование многоцелевых вертолётов UH-60M, мониторящих надводное пространство на предмет вероятного появления обломков дрона в случае отказа ИНС или автопилота», — сообщается в публикации.

Ранее дрон-разведчик США RQ-4 Global Hawk появился в воздушном пространстве после исчезновения к югу от Крымского моста. Американский беспилотник был замечен в 170 километрах от Ялты. Разведывательный беспилотный летательный аппарат с позывным FORTE12, по всей видимости, отключал радиолокационный ответчик.