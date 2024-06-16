Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:01, 16 июня 2024Мир

Названы возможные причины потери связи с дроном США в Черном море

«Русское оружие»: сигнал с дрона США в Черном море мог исчезнуть из-за молнии
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: U.S. Air Force / Bobbi Zapka / Reuters

Связь с высотным разведывательным дроном-разведчиком США RQ-4 Global Hawk могла пропасть из-за попадания молнии или воздействия СВЧ-лучей. Возможные причины случившегося назвал Telegram-канал «Русское оружие».

«Фиксируется интенсивное патрулирование многоцелевых вертолётов UH-60M, мониторящих надводное пространство на предмет вероятного появления обломков дрона в случае отказа ИНС или автопилота», — сообщается в публикации.

Ранее дрон-разведчик США RQ-4 Global Hawk появился в воздушном пространстве после исчезновения к югу от Крымского моста. Американский беспилотник был замечен в 170 километрах от Ялты. Разведывательный беспилотный летательный аппарат с позывным FORTE12, по всей видимости, отключал радиолокационный ответчик.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Вице-президент США Харрис досрочно покинула мирный саммит по Украине. Чем успела отметиться американская делегация?

      Президент Кубы поднялся на борт российского фрегата

      Военный врач раскрыл основную причину ранений солдат на купянском направлении

      Названы возможные причины потери связи с дроном США в Черном море

      В США заявили о попытке Китая отговорить страны от участия в саммите по Украине

      В Грузии обратились к Путину с просьбой

      Самостоятельность Верховной рады после слов Путина оценили

      Ученые назвали препятствие для отправки людей на Марс

      Такер Карлсон оценил умственные способности вице-президента США

      Залужный поддержал обвинение в адрес Зеленского после предложения Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше