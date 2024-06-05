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00:53, 5 июня 2024Мир

Американский беспилотник появился в 170 километрах от Ялты после исчезновения

«ВХ»: дрон-разведчик США RQ-4 Global Hawk продолжает полет в 170 км от Ялты

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

Высотный разведывательный дрон-разведчик США RQ-4 Global Hawk снова появился в воздушном пространстве после исчезновения, на этот раз к югу от Крымского моста. Как сообщает «Военная хроника», американский беспилотник замечен в 170 километрах от Ялты.

Разведывательный беспилотный летательный аппарат с позывным FORTE12, по всей видимости, ранее отключал радиолокационный ответчик. Теперь он наматывает круги неподалеку от Ялты.

4 июня вылетел на разведку над Черным морем — одна из рутинных операций для американских военных в этом регионе. Во время патрулирования пространства у берегов Крыма дрон пропадал с карт, после чего изменил привычный маршрут. Из-за этого Telegram-канал «Военный осведомитель» предположил, что причиной корректив могло стать воздействие на беспилотник российских средств радиоэлектронной борьбы.

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      Александра Синицына
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