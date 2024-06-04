Беспилотник США вылетел на разведку над Черным морем и пропал с карты. После этого он изменил привычный маршрут

Беспилотник США вылетел на разведку над Черным морем у Крыма и пропал с радаров

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Военно-воздушных сил (ВВС) США RQ-4B Global Hawk 4 июня вылетел на разведку над Черным морем. Во время патрулирования пространства у берегов Крыма дрон пропадал с карт, после чего изменил привычный маршрут.

Американский разведывательный беспилотник с бортовым номером 10-2045 и позывным FORTE12 вылетел с авиабазы Сигонелла в Сицилии, Италия. Согласно данным портала мониторинга воздушных судов, дрон набрал высоту и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии и взял курс в сторону юго-восточной части акватории Черного моря.

Беспилотник кружил на высоте 15,5 километра над нейтральными водами с целью разведки зоны специальной военной операции (СВО) и южного побережья полуострова Крыма. Это рутинные операции для американских военных в данном регионе.

Фото: U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. Viglianco

Во время патрулирования дрон исчезал с карты, а затем изменил привычный маршрут

Полет стратегического разведывательного БПЛА отслеживает более 4000 пользователей, он занимает первую строку по популярности среди всех бортов. На некоторое время дрон пропал с карты. Около 11:40 ресурс отключил отслеживание RQ-4B Global Hawk, и он перестал отображаться.

После нескольких эпизодов пропажи с онлайн-карты беспилотник ВВС США вновь заметили недалеко от Сочи. Он покинул район к югу от Крыма, в то время как к западу от полуострова действовал патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США, и изменил привычный маршрут. К 14:45 дрон с позывным FORTE12 уже подлетел к Румынии и начал там кружить. Беспилотник продолжил работу в непосредственной близости от берегов страны — члена НАТО, сделал петли над румынским городом Констанца и вновь полетел над Черным морем.

1 июня этот же американский беспилотник уже вел боевое патрулирование над Черным морем. Тогда RQ-4B Global Hawk после разведки в нейтральных водах улетел тем же маршрутом, что и прилетел, — через воздушное пространство Болгарии.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Как отмечает Telegram-канал «Военный обозреватель», регулярно мониторящий перемещения американской авиации над Черным морем, маршрут от 4 июня является несвойственным для беспилотника в этом районе. Ресурс предположил, что причиной корректив могло стать воздействие на беспилотник российских средств радиоэлектронной борьбы.

Американские беспилотники в течение многих лет регулярно проводят разведывательные полеты над нейтральными водами Черного моря и у берегов Крыма. Так, RQ-4 Global Hawk вылетал с сицилийской авиабазы на патрулирование и в середине мая. Его, в частности, заметили во время массированной украинской атаки на полуостров и Краснодарский край. После ее окончания некоторое время дрон-разведчик продолжал работать над акваторией Черного моря. Беспилотник, по данным СМИ, во время атаки ВСУ фиксировал работу российских систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы.