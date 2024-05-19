Американский дрон-разведчик заметили во время атаки на Крым и Кубань

Атаку на Крым и Краснодарский край координировал американский дрон-разведчик

Во время массированной украинской атаки на Крым и Краснодарский край был замечен американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk, координировавший удары. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Согласно публикации, разведывательный дрон США «осуществлял целеуказание, фиксировал работу российских систем» противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы во время ночной атаки Вооруженных сил Украины на Крым и Кубань.

По информации канала, спустя некоторое время после атаки американский беспилотник продолжал работать над акваторией Черного моря.

Ранее Министерство обороны России заявило, что силами ПВО были пресечены попытки Украины нанести удары с использованием ATACMS и беспилотников самолетного типа по объектам на российской территории. За ночь были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и 61 беспилотник в Крыму, Краснодарском крае и Белгородской области.