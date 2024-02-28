Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:41, 28 февраля 2024Мир

Германия подняла в воздух истребители. Причиной тревоги стал российский самолет-разведчик

ВВС ФРГ подняли истребители из-за российского самолета Ил-20М у Хельсинки

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Германии подняли по тревоге истребители в воздух из-за обнаружения российского Ил-20М. Военный самолет-разведчик был замечен близ Хельсинки.

По данным ВВС Германии, инцидент произошел 26 февраля. Силы быстрого реагирования были подняты Германией в Лаге (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания на севере ФРГ). Российский Ил-20М без объявленного плана полета был обнаружен немецкими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки.

С российским самолетом был установлен визуальный контакт, после чего операция завершилась без происшествий.

Российский Ил-20М сопроводили европейские истребители

Позже на странице Главного штаба Вооруженных сил Франции в соцсети X (бывший Twitter) появилось видео, на котором можно увидеть российский самолет-разведчик Ил-20 в сопровождении многоцелевого истребителя Воздушно-космических сил (ВКС) Франции. На кадрах также присутствуют отрывки из переговоров летчиков.

Фото: @Team_Luftwaffe

В сообщении отмечалось, что французские боевые самолеты Mirage 2000-5 были подняты в воздух по тревоге для перехвата российского Ил-20М неподалеку от границ Эстонии. «Цель: защита воздушного пространства наших балтийских союзников», — объяснили во французской армии.

В Министерстве обороны России не сообщали о полете российского самолета-разведчика и не прокомментировали появившуюся информацию ВВС Германии и ВС Франции. Ранее в российском оборонном ведомстве подчеркивали, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Германия поднимала истребители Eurofighter 30 января

Подобные инциденты не редкость, особенно в районе Балтийского моря. Так, месяцем ранее ВВС Германии также сообщали, что подняли в воздух истребители Eurofighter из-за российского военного самолета. По утверждению немецкой стороны, самолет ВВС России летел без сигнала транспондера в международном воздушном пространстве близ немецкого острова Рюген, расположенного в Балтийском море около границы с Польшей.

Материалы по теме:
НЛО с Украины вошло в воздушное пространство Польши. Варшава привела в боевую готовность все силы
НЛО с Украины вошло в воздушное пространство Польши. Варшава привела в боевую готовность все силы
29 декабря 2023
Польша подняла военные самолеты из-за активности российской авиации. Чем вызвано беспокойство Варшавы?
Польша подняла военные самолеты из-за активности российской авиации. Чем вызвано беспокойство Варшавы?
13 января 2024

Кроме того, в январе оперативное командование Вооруженных сил Польши дважды сообщало о поднятии в небо военных самолетов страны и ее союзников. Первый раз данная информация появилась 13 января, второй раз — 23 января. Причиной беспокойства Варшавы стала возросшая активность российской авиации, которую она связывала с «намерением нанести удары по территории Украины».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Германия подняла в воздух истребители. Причиной тревоги стал российский самолет-разведчик

      Французский наемник рассказал о проблемах ВСУ с эвакуацией раненых

      Наемники ЧВК «Вагнер» приехали к детям в «Артек»

      Россия вошла в топ поставщиков золота в одну европейскую страну

      Посол рассказал о проблемах ВСУ с вербовкой наемников

      Минобразования прокомментировало донос на учительницу из-за свадебного фото

      В России суд вынес приговор агенту Украины за попытку купить компоненты к С-300

      В МИД России назвали неизбежным суд над властями Украины

      В Петербурге школьник получил в лицо струю из перцового баллончика из-за отца

      Овечкин сделал голевой пас в матче НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше