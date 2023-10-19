Дрон-разведчик США спугнули возле берегов Крыма. Беспилотник уже видели там в день атаки на штаб Черноморского флота

Американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги вблизи Крыма

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk стал участником инцидента над акваторией Черного моря. По данным портала Flightradar24, он подал сигнал тревоги вблизи берегов Крыма.

После сигнала о потере связи дрон-разведчик начал отдаляться от полуострова, а затем взял курс в сторону одной из баз НАТО. Причины произошедшего неизвестны. Инцидент произошел на следующий день после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале постоянного патрулирования пространства над Черным морем самолетами Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, оснащенными ракетными комплексами «Кинжал».

Патрулирование Черного моря стало ответом на действия США

На пресс-конференции в Пекине Путин подчеркнул, что решение о патрулировании является мерой предосторожности. Самолеты ВКС РФ заступили на постоянное дежурство в акватории Черного моря после того, как стало известно о передаче Украине из США дальнобойных ракет Army Tactical Missile System (ATACMS).

Это не угроза — то, что я сейчас анонсирую: по моему поручению ВКС начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем Владимир Путин президент России

Эксперты полагают, что в распоряжении Киева могли оказаться старые модификации с дальностью 150-300 километров. Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» состоит из ракеты и самолета-носителя. Боеприпас с дальностью поражения более трех тысяч километров несут истребители МиГ-31К.

Данный дрон-разведчик США неоднократно видели у берегов Крыма

Беспилотник RQ-4B Global Hawk, подавший сигнал тревоги, уже неоднократно фиксировали у берегов Крыма. В частности, он появлялся там 22 сентября, в день, когда ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе, также его присутствие было зафиксировано через два дня после атаки. До этого его замечали в том же районе в конце августа.