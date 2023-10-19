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10:04, 19 октября 2023Мир

Американский дрон-разведчик подал сигнал тревоги вблизи Крыма и улетел

Дрон RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над акваторией Черного моря

Фото: Courtesy Erik Hildebrandt / Northrop Grumman / Reuters

Американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над акваторией Черного моря. Данные его полета в режиме реального времени публикует сайт Flightradar24.

После сигнала о потери связи беспилотник начал стремительно отдаляться от берегов Крыма, а затем взял курс в сторону одной из баз НАТО. Причины произошедшего не уточняются.

Дрон, о котором идет речь, уже фиксировали над Черным морем 24 сентября, а также 22 сентября, во время ракетного удара Вооруженных сил Украины по штабу Черноморского флота России в Севастополе. До этого его замечали в том же районе в конце августа.

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    Глеб Бажуткин
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