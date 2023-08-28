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20:26, 28 августа 2023Мир

Российские истребители пресекли разведку БПЛА США в районе Крыма

МО РФ: истребители пресекли разведку двумя БПЛА США в районе Крыма

Фото: Erik Hildebrandt / Northrop Grumman / Reuters

Два истребителя из состава российских дежурных сил противовоздушной обороны пресекли разведку двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) США — MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk — в районе Крымского полуострова. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что в результате БПЛА ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки.

24 августа стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США был зафиксирован над Черным морем на фоне обстрела кемпинга в Крыму украинской диверсионно-разведывательной группой. Согласно данным Flightradar, беспилотник кружил вдоль побережья полуострова, в частности, он приближался на расстояние примерно 200 километров по прямой от мыса Тарханкут, где был зафиксирован обстрел, а также на 100 километров от Севастополя.

18 августа аналогичный американский аппарат был зафиксирован в нейтральных водах Черного моря. Беспилотник тогда двигался вдоль побережья Крыма и Кубани.

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    Алина Гончарова
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