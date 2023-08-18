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17:47, 18 августа 2023Мир

Американский БПЛА заметили над Черным морем на фоне атаки ВСУ на корабли России

Flightradar зафиксировал беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США в 100 км от Сочи

Фото: United States Air Force / Wikimedia

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США был зафиксирован над Черным морем на фоне недавней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на корабли Черноморского флота (ЧФ) России. Об этом в пятницу, 18 августа, «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, дрон RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и около 9:00 по московскому времени был замечен в районе российских южных территорий.

Беспилотник кружит вдоль побережья Крыма и Краснодарского края: в частности, приближался на расстояние примерно 180 километров по прямой от Севастополя и на 100 километров от Сочи. Аппарат ведет сбор разведданных уже в течение девяти часов, перемещаясь по заданной траектории туда-обратно на высоте 15-16 километров в среднем со скоростью 980 километров в час.

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Ранее Минобороны России доложило, что ВСУ предприняли попытку атаки морским безэкипажным катером на корабли ЧФ России. Инцидент произошел в 237 километрах юго-западнее Севастополя. Попытка атаки, по данным ведомства, оказалась безуспешной — сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» уничтожили морской дрон огнем из бортового вооружения.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда и ранее появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий.

2 июля аналогичный американский аппарат также был зафиксирован в нейтральных водах Черного моря. Беспилотник кружил вдоль Крыма и подлетал на расстояние примерно 120 километров по прямой к Севастополю.

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    Варвара Кошечкина
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