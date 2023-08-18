Американский БПЛА заметили над Черным морем на фоне атаки ВСУ на корабли России

Flightradar зафиксировал беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США в 100 км от Сочи

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США был зафиксирован над Черным морем на фоне недавней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на корабли Черноморского флота (ЧФ) России. Об этом в пятницу, 18 августа, «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, дрон RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и около 9:00 по московскому времени был замечен в районе российских южных территорий.

Беспилотник кружит вдоль побережья Крыма и Краснодарского края: в частности, приближался на расстояние примерно 180 километров по прямой от Севастополя и на 100 километров от Сочи. Аппарат ведет сбор разведданных уже в течение девяти часов, перемещаясь по заданной траектории туда-обратно на высоте 15-16 километров в среднем со скоростью 980 километров в час.

Ранее Минобороны России доложило, что ВСУ предприняли попытку атаки морским безэкипажным катером на корабли ЧФ России. Инцидент произошел в 237 километрах юго-западнее Севастополя. Попытка атаки, по данным ведомства, оказалась безуспешной — сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» уничтожили морской дрон огнем из бортового вооружения.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда и ранее появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий.

2 июля аналогичный американский аппарат также был зафиксирован в нейтральных водах Черного моря. Беспилотник кружил вдоль Крыма и подлетал на расстояние примерно 120 километров по прямой к Севастополю.