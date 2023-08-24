Беспилотник США заметили вблизи Крыма на фоне обстрела кемпинга украинской ДРГ

Flightradar зафиксировал беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США в 100 км от Крыма

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США был зафиксирован над Черным морем на фоне обстрела кемпинга в Крыму украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Об этом в четверг, 24 августа, «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, дрон RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11 вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и около 8:00 по московскому времени был замечен в районе российских южных территорий.

Беспилотник кружил вдоль побережья Крыма, в частности, он приближался на расстояние примерно 200 километров по прямой от мыса Тарханкут, где был зафиксирован обстрел, а также на 100 километров от Севастополя. Аппарат ведет сбор разведданных уже в течение почти пяти часов, перемещаясь по заданной траектории туда-обратно на высоте 15-16 километров в среднем со скоростью 650 километров в час.

Ранее стало известно, что в крымском селе Оленевка российские силовики ликвидировали четыре лодки украинской ДРГ, которая ночью обстреляла кемпинг со спящими людьми. По предварительным данным, на плавсредствах находилось 15-20 человек. Стрельба велась, предположительно, из ручного противотанкового гранатомета. Попасть по кемпингу нападавшим удалось один раз, сразу после этого они поспешили скрыться. В результате никто не пострадал.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда и ранее появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий.

18 августа аналогичный американский аппарат также был зафиксирован в нейтральных водах Черного моря на фоне атаки Вооруженных сил Украины на корабли Черноморского флота России. Беспилотник тогда двигался вдоль побережья Крыма и Кубани.