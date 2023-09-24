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14:53, 24 сентября 2023Мир

Над Черным морем вновь заметили американский дрон-разведчик

Полет дрона ВВС США RQ-4B Global Hawk вновь зафиксирован над Черным морем
СюжетРакетные удары по Украине:

Скриншот: Flightradar24.com

Разведывательный беспилотник ВВС США вновь замечен над Черным морем. Его полет фиксирует сервис отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Дрон RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11 находится над водами Черного моря к югу от Крыма, он сделал уже множество кругов в указанном районе. Маршрут его полета приближался к южным берегам полуострова на расстояние около 150 километров, а также на дистанцию чуть менее 200 километров от Сочи.

По данным сервиса, RQ-4B вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии около 3:00 по московскому времени. На момент публикации новости его полет продолжается.

Дрон, о котором идет речь, уже фиксировали над Черным морем 22 сентября, во время ракетного удара Вооруженных сил Украины по штабу Черноморского флота России в Севастополе. До этого его замечали в том же районе в конце августа.

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    Антон Похиляк
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