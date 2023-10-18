Названы способные сбить ATACMS комплексы

Военный эксперт Литовкин: комплексы ПВО «Тор», «Бук» и С-400 могут сбить ATACMS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО), включая зенитные ракетные комплексы «Тор», «Бук» и С-400, могут сбить американскую баллистическую ракету ATACMS (Army Tactical Missile System). Способные противостоять ракете системы назвал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

«Ракеты ATACMS никаких преимуществ Украине не дадут. Наши системы ПВО готовы их сбивать, там ничего сложного нет. Летают эти ракеты по баллистической кривой на дальность 136 километров, никаких ухищрений там нет, чтобы обойти систему противовоздушной обороны. Поэтому если наши комплексы, те же "Тор" или "Бук", я уже не говорю про С-400, обнаружат эту ракету, то они ее обязательно собьют», — сказал он.

По мнению эксперта, вокруг любых поставок вооружения Украине создается рекламный шум, который уже сопровождал поступление в арсеналы Киева реактивных систем залпового огня HIMARS, танков и ракет Storm Shadow.

Ранее в октябре немецкий журналист Юлиан Репке сообщил, что США передали Киеву ракеты ATACMS без GPS, так как российские комплексы радиоэлектронной борьбы успешно справляются с вооружением на основе этой системы.

В этом же месяце главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко допустил, что США могли передать Киеву старые модификации ATACMS с дальностью пуска 150-300 километров и кассетной боевой частью.