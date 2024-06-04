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11:40, 4 июня 2024Мир

Американский БПЛА пропал с радаров над Черным морем

Flightradar: БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США пропал с радаров над Черным морем
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Erik Hildebrandt / Northrop Grumman / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США RQ-4B Global Hawk пропал с радаров в ходе выполнения разведывательной миссии над Черным морем у Крыма. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала мониторинга воздушных судов Flightradar.

Согласно данным портала, стратегический разведывательный беспилотник с бортовым номером 10-2045 и позывным FORTE12 вылетел с авиабазы Сигонелла, Италия, проследовал через воздушное пространство Болгарии и затем вышел на курс в сторону акватории Черного моря с целью дальней разведки зоны СВО и территории полуострова Крым.

Предположительно, причина исчезновения беспилотника из системы мониторинга связана с тем, что в целях маскировки операторы дрона отключили опознавательные транспондеры. Таким образом, сам БПЛА может быть обнаружен лишь с помощью радиолокационных систем (РЛС), в том числе и военных.

19 мая идентичный БПЛА также был замечен в акватории Черного моря. Global Hawk вылетел накануне около 22:00 по московскому времени с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. В течение нескольких часов он курсировал над нейтральным воздушным пространством в целях разведки.

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      Виктория Кондратьева
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