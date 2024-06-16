Российские Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ

Звено бомбардировщиков Су-34 ударило по командному пункту и живой силе ВСУ

Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Для поражения позиций противника в зоне ответственности группировки войск «Запад» применялись фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). после успешного выполнения задания самолеты вернулись на аэродром базирования.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» описал принцип работы российской фугасной авиабомбы ФАБ-1500, которая, как сообщили на Украине, имеет «эффект землетрясения». «ФАБ-1500 — это фугасная авиационная бомба, предназначенная для уничтожения бронированной техники, укрепрайонов, фортификационных и углубленных сооружений. Действительно, взрыв этой бомбы можно сравнить со взрывом ядерной боеголовки малой мощности. То, что там сейсмические волны после удара возникают, то это вполне объяснимо. Улицы действительно могут рушиться», — рассказал эксперт.