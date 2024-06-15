Посол в Канаде отреагировал на скандирование нацистского лозунга на саммите по Украине

Посол: Трюдо топчет память борцов с нацизмом, выкрикивая бандеровские лозунги

Премьер-министр Джастин Трюдо топчет память канадских борцов с нацизмом, публично выкрикивая бандеровские лозунги. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол России в Оттаве Олег Степанов, комментируя инцидент на саммите по Украине в Швейцарии.

«Посольство [России] не раз обращало внимание канадских официальных лиц на нацистский характер этого лозунга, изобретенного бандеровцами в подражание лозунгу "Хайль Гитлер"», — отреагировал дипломат.

Дипломат также напомнил, что заместитель Трюдо — вице-премьер Христя Фриланд — ранее позировала с флагом Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) и Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны (УНА-УНСО, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Вечером 15 июня стало известно, что главы делегаций на саммите по Украине проскандировали нацистский лозунг. Во время группового фотографирования была слышна запрещенная в России фраза о восхвалении Украины и героев.