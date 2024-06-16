Нацистский лозунг и обвинение России во вторжении в Финляндию. Как закончился первый день мирного саммита по Украине?

Главы делегаций на саммите по Украине проскандировали бандеровский лозунг

Некоторые главы делегаций на саммите по Украине в швейцарском Бюргенштоке выкрикивали нацистский лозунг. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Во время группового фотографирования была слышна запрещенная в России фраза о восхвалении Украины и героев. Кто именно из гостей саммита отметился бандеровским лозунгом, установить не удалось. Президент Швейцарии Виола Амхред в тот момент улыбалась, стоя рядом с украинским лидером Владимиром Зеленским.

5 июня президент России Владимир Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ объяснил значение термина «денацификация» — одной из целей проведения на Украине специальной военной операции (СВО). По его словам, это означает запрет пропаганды нацизма на законодательном уровне. Он признался, что был очень удивлен, когда его начали спрашивать о значении этого термина.

В ходе саммита прозвучал ряд резонансных высказываний

Финляндия вступила во Вторую мировую войну 25 июня 1941 года, объявив войну СССР через три дня после пересечения гитлеровскими войсками советских границ. Хельсинки оставался союзником Германии до сентября 1944 года, в мирном договоре 1947 года Финляндия была указана как проигравшая сторона.

На полях мирной конференции президент Финляндии Александер Стубб обвинил Россию во вторжении в его страну во время Второй мировой войны. По словам главы государства, в результате военных действий Финляндия потеряла 10 процентов территории.

Также Стубб заявил о важности как можно скорее провести вторую конференцию по Украине. Он объяснил эту необходимость словами, что «мир — это не результат, а процесс». Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква позднее отметил, что Россия может «в определенном формате» принять участие во втором подобном саммите, подготовка к которому уже началась.

Сам Зеленский заявил, что согласованный на «саммите мира» план действий будет передан России, а также допустил завершение конфликта на второй конференции. Комментируя первоочередные пункты своей «формулы мира», которые планируется обсудить на нынешнем мероприятии, украинский лидер объяснил, что, достигнув соглашения по ядерной, гуманитарной и продовольственной безопасности, в дальнейшем удастся создать план действий для каждого следующего пункта формулы мира.

С резонансным заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. По его утверждению, участники саммита не поддерживают эскалацию конфликта и «никто в этой комнате не хочет воевать с Россией». Это высказывание прозвучало спустя неделю после решения главы Пятой Республики передать Киеву истребители Mirage, обучить и вооружить бригаду Вооруженных сил Украины из 4,5 тысячи бойцов, а также разрешения использовать французские ракеты SCALP для ударов по территории России.

Заочно отвечая Макрону, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков напомнил, что в конфликт на Украине вовлечены около 20 стран НАТО. Речь идет про государства, которые поддерживают Киев и поставляют ему оружие. «Они, я считаю, находятся в состоянии войны с Россией», — сказал законотворец.

В России назвали саммит фарсом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий указал, что саммит в Бюргенштоке полностью дискредитировал себя в глазах мировой общественности и превратился в плохой фарс для США, Франции и Германии. Он рассказал, что участников конференции «собирали силой». «Естественно, под различными предлогами и посылами их заставили приехать в любом составе любой делегации — главное, чтобы был флажок», — заявил он.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказал точку зрения, что идея швейцарской конференции оказалась провальной. «"Саммит мира" начался с констатации, что говорить о мире сегодня не получится, может быть, в следующий раз», — отметил дипломат.

А пока все прибывшие могут отдаться любимому занятию — метанию словесных испражнений в сторону России Родион Мирошник посол по особым поручениям МИД России

Россия, а также ряд ключевых стран Глобального Юга, включая Китай, в саммите не участвуют. Москва приглашения на участие в саммите не получила. Как предположил замглавы МИД России Александр Грушко, конференция в Швейцарии нужна для поддержания антироссийского психоза.