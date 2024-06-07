Макрон назвал допустимые цели для передаваемых Украине истребителей

Макрон: Киев может применять истребители Mirage для ответных ударов по России

Киев может использовать истребители Mirage 2000-5, переданные Парижем, для атак объектов в России, с которых наносились удары по Украине. Такие допустимые цели назвал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью TF1.

Он отметил, что запрет Киеву «нейтрализовать эти российские возможности» будет равносильно заявлению, что Украина «больше не может защищаться». При этом Макрон подчеркнул, что Париж по-прежнему запрещает удары по гражданскому населению.

Ранее Макрон пообещал, что передаст Украине многоцелевые истребители Mirage («Мираж») 2000-5. Он отметил, что точное количество самолетов, которые поступят в ВСУ, пока не определено. Также не объявлена дата поставки.