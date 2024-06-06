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21:35, 6 июня 2024Бывший СССР

Франция решила передать Украине истребители Mirage

Макрон заявил, что Франция передаст Украине истребители Mirage

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Париж передаст Украине истребители Mirage 2000-5. Об этом в эфире телеканала TF1 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он отметил, что точное количество самолетов, которые поступят в Вооруженные силы Украины (ВСУ), пока не определено. Также не объявлена дата поставки.

Макрон добавил, что с 7 июня во Франции стартует программа подготовки украинских пилотов. После окончания курса Париж обеспечит поставки самолетов.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве заявил, что обсуждает с Францией возможность поставки истребителей Mirage 2000. Других подробностей он не привел.

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      Марина Совина
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