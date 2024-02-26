Украина захотела получить от Франции истребители Mirage

Зеленский: Украина обсуждает с Францией возможность поставки истребителей Mirage

Украина обсуждает с Францией возможность поставки истребителей Mirage. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, пишет Forbes.

«Да, мы говорим об истребителях с Францией», — сказал глава государства.

Как пишет Forbes, заявление Зеленского может подтверждать информацию, что правительство Украины запросило французские истребители Mirage 2000. При этом точно неизвестно, о какой версии Mirage 2000 идет речь. Предполагается, что Киев хочет получить Mirage 2000D.

В сентябре 2023 года стало известно о возможной передаче ВСУ истребителей Mirage 2000 из состава ВВС Франции. Как сообщалось, за несколько месяцев до этого Париж неофициально начал подготовку украинских летчиков к управлению самолетами Mirage 2000D и их вооружениями.

