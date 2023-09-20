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14:40, 20 сентября 2023Мир

Стало известно о возможной поставке истребителей для ВСУ

IO: Париж близок к передаче ВСУ истребителей Mirage 2000 из ВВС Франции

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Париж близок к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей из состава ВВС Франции. О возможной поставке стало известно Intelligence Online (IO).

По данным портала, недавно представители ВСУ совершили рабочую поездку во Францию, чтобы согласовать детали соглашения. Уточняется, что речь шла о приобретении ВВС ВСУ некоторого количества подержанных истребителей модели Mirage 2000D для нанесения воздушных ударов по наземным объектам.

Также известно, что несколько месяцев назад Париж неофициально начал подготовку украинских летчиков управлению самолетами Mirage 2000D и их вооружениями. В частности, обучение ведется на четырех авиабазах: Нанси-Оше, Мон-де-Марсан, Велизи и Роморантен-Лантене.

Ранее норвежский канал TV2 сообщил, что власти страны пообещали передать Украине несколько истребители F-16. Всего в стране 57 самолетов данной модели.

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    Виктория Кондратьева
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