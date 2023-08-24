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12:54, 24 августа 2023Мир

Правительство Норвегии пообещало передать Украине истребители F-16

TV2: правительство Норвегии передаст Украине истребители F-16

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Правительство Норвегии пообещало передать Украине истребители F-16. Об этом сообщил норвежский канал TV2 со ссылкой на источники.

На сайте телеканала говорится, что Норвегия передаст несколько истребителей F-16. Всего в стране 57 самолетов этой модели.

Норвегия станет третьей страной НАТО, после Дании и Нидерландов, которая передаст Украине боевые самолеты.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сейчас находится в Киеве на празднике по случаю Дня независимости Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил премьера Финляндии Петтери Орпо передать украинской армии американские истребители-бомбардировщики F-18, которые уже выходят из эксплуатации. Украинский лидер выразил готовность принимать любую военную помощь, которую им предоставляют.

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    Александр Слабиев
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