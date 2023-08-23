Зеленский попросил у Финляндии американские истребители

Президент Зеленский попросил у премьера Финляндии передать ВСУ истребители F-18

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьера Финляндии Петтери Орпо передать украинской армии американские истребители-бомбардировщики F-18, которые Хельсинки выводят из эксплуатации. Об этом он высказался на совместной пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС.

По его словам, украинские власти готовы брать любое вооружение, которое им предоставят. «Мы готовы учиться на всем, что плавает или летает. Если Финляндии не нужны F-18, то давайте, мы [возьмем] с удовольствием», — заявил Зеленский.

При этом он отметил, что приоритетными для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются истребители F-16, поскольку количественно они способны обеспечить потребности Воздушных сил ВСУ.

Ранее премьер-министр Финляндии сообщил, что в Хельсинки начали подготовку нового, 18-го по счету пакета военной помощи Киеву. «Мы примем решение и сообщим об этом подробнее на этой неделе», — уточнил Орпо.