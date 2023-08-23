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13:51, 23 августа 2023Мир

Финляндия начала подготовку нового пакета военной помощи Украине

Премьер Финляндии Орпо заявил о подготовке 18-го пакета помощи Украине

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Финляндия начала подготовку нового, 18-го по счету, пакета военной помощи Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо, говорится на сайте правительства.

«Мы примем решение и сообщим об этом подробнее на этой неделе», — высказался политик в ходе пресс-конференции в Киеве. Кроме того, Финляндия намерена принять активное участие в восстановлении Украины и готовит план сотрудничества. Орпо заявил, что страна использует свой опыт в области зеленого перехода, образования, цифровизации и энергетического сектора.

Общая поддержка Украины со стороны Финляндии составляет более 1,7 миллиарда евро. Киеву было предоставлено 17 пакетов военной материально-технической помощи на общую сумму 1,2 миллиарда евро.

Ранее финский президент Саули Ниинисте заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может стать переговорной площадкой для России и Украины в период председательства Финляндии в 2025 году.

О поставке Украине 17-го пакета военной помощи Финляндией стало известно в июле. Поставка включала, помимо прочего, больше зенитного вооружения и боеприпасов.

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    Алина Гончарова
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