Финляндия поставит Украине 17-й пакет военной помощи

Минобороны Финляндии поставит Украине 17-й пакет военной помощи на 105 миллионов евро

Финляндия поставит Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финское Минобороны.

«Это 17-я поставка военной помощи из Финляндии на Украину. Она включает в себя, помимо прочего, больше зенитного вооружения и боеприпасов. Замена оборонной техники в этом пакете обойдется Финляндии примерно в 105 миллионов евро», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что общая стоимость всех представленных на данный момент пакетов военной техники составляет около 1,2 миллиарда евро.

Ранее власти Нидерландов назвали общую стоимость военной помощи Украине. Уточняется, что Киеву предоставили военную помощь на 1,9 миллиарда евро.