Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 6 июля 2023Мир

Финляндия поставит Украине 17-й пакет военной помощи

Минобороны Финляндии поставит Украине 17-й пакет военной помощи на 105 миллионов евро

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

Финляндия поставит Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финское Минобороны.

«Это 17-я поставка военной помощи из Финляндии на Украину. Она включает в себя, помимо прочего, больше зенитного вооружения и боеприпасов. Замена оборонной техники в этом пакете обойдется Финляндии примерно в 105 миллионов евро», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что общая стоимость всех представленных на данный момент пакетов военной техники составляет около 1,2 миллиарда евро.

Ранее власти Нидерландов назвали общую стоимость военной помощи Украине. Уточняется, что Киеву предоставили военную помощь на 1,9 миллиарда евро.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Заикина
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко пообещал раскрыть места лагерей ЧВК «Вагнер» при одном условии

    В Госдуме высказались о возможности мобилизации

    Россиянка впала в кому после 40 выпитых пачек парацетамола

    В Госдуме намекнули на резкое повышение ключевой ставки для защиты рубля

    Премьер Финляндии назвал условие восстановления отношений с Россией

    Звезду фильма «Прогулка» Баршака избили в Москве

    Захарова назвала дезинформацией данные о встрече Лаврова с экс-чиновниками США

    Почти половина водопроводной воды в США оказалась загрязненной

    Пытавшийся совершить покушение на королеву назвал себя ситхом из «Звездных войн»

    Зеленский рассказал о желании всей Украины ускорить контрнаступление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости