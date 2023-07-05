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19:05, 5 июля 2023Мир

Нидерланды назвали общую стоимость военной помощи Украине

Глава Минобороны Оллонгрен: Нидерланды оказали Украине военную помощь на 1,9 млрд евро

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Нидерланды предоставили Украине военную помощь на 1,9 миллиардов евро. Общую стоимость поддержки Киеву назвала глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен, сообщается в заявлении на сайте ведомства.

«Общая стоимость военной помощи, предоставленной Нидерландами Украине, сейчас составляет примерно 1,9 миллиарда евро. Сюда входят оружие, боеприпасы, транспортные средства и суда, оборудование для разминирования, мосты, топливо, медикаменты и пайки», — заявила она.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что «будущее и законное место» Украины — в НАТО. Он также отметил, что Амстердам продолжит поддерживать амбиции Киева в данном направлении.

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    Семен Александров
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