Нидерланды назвали общую стоимость военной помощи Украине

Глава Минобороны Оллонгрен: Нидерланды оказали Украине военную помощь на 1,9 млрд евро

Нидерланды предоставили Украине военную помощь на 1,9 миллиардов евро. Общую стоимость поддержки Киеву назвала глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен, сообщается в заявлении на сайте ведомства.

«Общая стоимость военной помощи, предоставленной Нидерландами Украине, сейчас составляет примерно 1,9 миллиарда евро. Сюда входят оружие, боеприпасы, транспортные средства и суда, оборудование для разминирования, мосты, топливо, медикаменты и пайки», — заявила она.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что «будущее и законное место» Украины — в НАТО. Он также отметил, что Амстердам продолжит поддерживать амбиции Киева в данном направлении.