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11:55, 22 августа 2023Мир

Президент Финляндии предложил площадку для переговоров России и Украины

Президент Финляндии Ниинисте: ОБСЕ может стать переговорной площадкой по Украине

Фото: Lehtikuva / Seppo Samuli / Reuters

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может стать переговорной площадкой для России и Украины в период председательства Финляндии в 2025 году, заявил финский президент Саули Ниинисте. Его цитирует РИА Новости.

«Не исключено, что 2025 год может совпасть с решающим моментом в отношении развития европейского порядка безопасности», — сказал он.

По словам Ниинисте, если украинский конфликт закончится к 2025 году, то ОБСЕ может стать для России и Украины «естественной площадкой» для переговоров, а также «обеспечить сохранение состояния мира и способствовать формированию нового прочного порядка безопасности».

Ранее ОБСЕ выразила готовность стать посредником в урегулировании на Украине. Однако, подчеркнули в организации, это возможно только если посредничество запросят сами стороны-участницы конфликта.

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    Глеб Бажуткин
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