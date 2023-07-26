ОБСЕ заявила о готовности стать посредником на Украине

Генсек ОБСЕ Шмид: организация готова стать посредником в урегулировании на Украине

ОБСЕ готова выступать «наблюдателем за перемирием» на Украине, однако ее представители полагают, что урегулирование начнется нескоро. Так РИА Новости цитирует слова генерального секретаря организации Хельги Шмид.

«Мы готовы, у нас есть опыт, но это когда придет время. Будет необходим кто-то, кто сможет следить за прекращением огня и удостоверять в его соблюдении», — добавила Шмид. При этом генсек ОБСЕ признала, что посредничество должны запросить самы стороны-участницы конфликта.

Она также считает, что о сроках заключения мира «тяжело спекулировать», но «ОБСЕ первой ответила на начало кризиса на Украине в 2014 году».

14 июня глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал: на форуме ОБСЕ Россия «впервые в истории этого ведомства» представила доказательства «преступлений Киева в Донбассе при спонсорстве США».