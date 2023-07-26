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20:27, 26 июля 2023Мир

ОБСЕ заявила о готовности стать посредником на Украине

Генсек ОБСЕ Шмид: организация готова стать посредником в урегулировании на Украине

Фото: Libkos / AP

ОБСЕ готова выступать «наблюдателем за перемирием» на Украине, однако ее представители полагают, что урегулирование начнется нескоро. Так РИА Новости цитирует слова генерального секретаря организации Хельги Шмид.

«Мы готовы, у нас есть опыт, но это когда придет время. Будет необходим кто-то, кто сможет следить за прекращением огня и удостоверять в его соблюдении», — добавила Шмид. При этом генсек ОБСЕ признала, что посредничество должны запросить самы стороны-участницы конфликта.

Она также считает, что о сроках заключения мира «тяжело спекулировать», но «ОБСЕ первой ответила на начало кризиса на Украине в 2014 году».

14 июня глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал: на форуме ОБСЕ Россия «впервые в истории этого ведомства» представила доказательства «преступлений Киева в Донбассе при спонсорстве США».

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    Виктория Кондратьева
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