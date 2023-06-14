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23:52, 14 июня 2023Мир

На форуме ОБСЕ представили доказательства преступлений Киева в Донбассе

Россия на форуме ОБСЕ впервые представила доказательства преступлений Киева в Донбассе

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Российская сторона на форуме Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) впервые в истории этого ведомства представила доказательства преступлений Киева в Донбассе при спонсорстве США. Об этом рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, пишет РИА Новости.

По его словам, участникам мероприятия ОБСЕ были показаны фрагменты боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS, которые применяют украинские военные. Гаврилов указал, что фрагменты получили из зоны проведения специальной военной операции (СВО) в Донбассе.

«Прямиком с тех мест, где киевский режим продолжает безнаказанно творить акты криминального беспредела», — подчеркнул он. Политик указал на то, что с начала массовых поставок западного оружия Киеву в Донецкой народной республике (ДНР) растет число погибших.

«Был зафиксирован четырехкратный рост количества жертв среди мирных граждан и трехкратное увеличение разрушений гражданских объектов», — объяснил он.

В феврале в ДНР начали создавать базу данных о военных преступлениях украинской армии в Донбассе.

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    Марина Совина
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