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19:34, 3 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР создадут базу данных военных преступлений украинской армии в Донбассе

В СЦКК ДНР сообщили о создании базы военных преступлений украинской армии в Донбассе

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) начали создавать базу данных о военных преступлениях украинской армии в Донбассе. Об этом сообщила заместитель руководителя представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Наталья Шуткина, передает РИА Новости.

По ее словам, специалистам СЦКК за время конфликта в Донбассе удалось собрать уникальные факты военных преступлений Киева. Для удобства хранения этой информации было создано специальное программное обеспечение. В настоящее время все эти данные вносятся в базу.

«После полной загрузки данных заработает уникальная информационная система — Единая республиканская электронная база задокументированных фактов последствий вооруженной агрессии государства Украина в Донбассе, имеющих признаки военных преступлений», — заявила Шуткина.

Ранее Евроюст анонсировал создание в Гааге центра по расследованию событий, имевших место в ходе конфликта на Украине. Новый центр позволит согласовать все ведущиеся ныне расследования военных преступлений в стране.

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Алевтина Запольская
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